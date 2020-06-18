Военные провели первую тренировку парада Победы с наземной техникой в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Военные провели в четверг первую тренировку парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге с привлечением более 100 единиц наземной техники, в том числе комплексов "Искандер" и C-400, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась тренировка военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в которой приняло участие более 100 единиц бронетехники и 4,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, силовых ведомств региона и курсантов военных вузов", - говорится в сообщении.

Тренировка прошла под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Журавлева. Для тренировки на Дворцовую площадь военные доставили технику: знаменитый Т-34, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тайфун-У" и "Тайфун-К", "Тигр-М", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Мста-Б", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г", а также спецавтомобили военной полиции "УАЗ" и Lada Vesta.

Вся гусеничная техника была обута в специальные "башмаки", чтобы не повредить покрытие площади.

В пресс-службе ТАСС также сообщили, что утром в четверг военные летчики отработали над городом воздушную часть парада, который состоится 24 июня.