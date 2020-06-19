Минобороны обнародовало неизвестные документы о первых днях Великой Отечественной войны

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Ранее неизвестные документы из фондов Центрального архива Минобороны РФ, посвященные первым дням Великой Отечественной войны, представлены в новом мультимедийном разделе "В первые дни Великой Войны" на сайте министерства. Об этом сообщили в пятницу в военном ведомстве.

"Посетители сайта <...> смогут ознакомиться с уникальными, ранее неизвестными архивными документами - оперативными и разведывательными сводками Генерального штаба Красной армии, сводками с фронтов, шифрограммами, воспоминаниями участников первых боев и дневниковыми записями", - отмечается в сообщении.

В частности, на сайте можно увидеть документ с данными Разведывательного управления Генерального штаба Красной армии, в котором отмечается, что к 22 июня 1941 года гитлеровское командование сосредоточило на границе с Советским Союзом 114 пехотных, 11 моторизованных и 15 танковых дивизий.

Начальник Генштаба генерал армии Георгий Жуков констатировал, что упредив советские войска в развертывании, противник вынудил части Красной армии принять бой в процессе занятия исходного положения по плану прикрытия и, воспользовавшись образовавшимся преимуществом, достиг на отдельных направлениях частного успеха.

Борьба с агрессором

В сложных условиях ведения боевых действия в первые дни войны 23 июня для непосредственного руководства фронтами, флотами и авиацией была создана Ставка главного командования как высший орган стратегического руководства. На сайте военного ведомства опубликована шифрограмма военным советам фронтов, округов и флотов от 23 июня 1941 года о создании и составе этого органа и формировании при нем института постоянных советников.

Рассекреченные документы свидетельствуют, что на отдельных участках фронта, несмотря на тяжелейшее положение, Красной армии удавалось не только наносить урон противнику, но и одерживать первые победы, отбрасывать наступающих обратно за государственную границу Советского Союза.

Из другого архивного документа на сайте можно узнать, что с первых дней войны государство придавало большое значение информационному противоборству. Для того, чтобы грамотно и профессионально со страниц фронтовых и армейских газет освещать события боевых будней, в кадры Красной армии из запаса были призваны видные писатели Сергей Михалков, Александр Твардовский, Михаил Матусовский, Борис Горбатов, Вадим Кожевников, Евгений Долматовский и многие другие.

"Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны", - подчеркивается в сообщении.