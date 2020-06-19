Минобороны опубликовало архивные документы о Параде Победы 1945 года в Москве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ открыло на своем сайте новый раздел "Триумф народа-победителя", где опубликованы уникальные архивные документы, рассказывающие о подготовке и проведении Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

Посетители интернет-портала смогут ознакомиться с ранее неизвестными архивными материалами, в деталях описывающими порядок подготовки и проведения парада 1945 года, схемами построения парадных расчетов, фотографиями того времени.

Решение о проведении парада победителей было принято Иосифом Сталиным вскоре после Дня Победы - 15 мая 1945 года. Он приказал, чтобы в этом торжественном марше участвовали представители всех фронтов и всех родов войск.

В плане мероприятий по подготовке парада, опубликованном в новом разделе на сайте Минобороны РФ, значились первая и генеральная репетиции пеших войск и конницы, а также смотры артиллерийских частей и всей задействованной техники. Всего для участия в параде 24 июня 1945 года планировалось задействовать 32 тысячи 638 человек пешего и конного состава, подготовить 1 266 единиц техники с 4 207 членами экипажей и 630 самолетов.

Согласно архивным документам, для участия в параде личный состав отбирался с особой тщательностью. Первыми кандидатами становились те, кто проявил в боях мужество и героизм, храбрость и воинское мастерство, немаловажное значение имел и рост. Так, в приказе по войскам 1-го Белорусского фронта от 24 мая 1945 года указывалось, что рост участвующих в параде должен быть не ниже 176 см, а возраст - не старше 30 лет.

В рамках подготовки к параду были назначены командиры сводных полков: от Карельского фронта - генерал-майор Григорий Калиновский, от Ленинградского - генерал-майор Андрей Ступченко, от 1-го Прибалтийского - генерал-лейтенант Антон Лопатин, от 3-го Белорусского - генерал-лейтенант Петр Кошевой, от 2-го Белорусского - генерал-лейтенант Константин Эрастов, от 1-го Белорусского - генерал-лейтенант Иван Рослый, от 1-го Украинского фронта - генерал-майор Глеб Бакланов, от 2-го Украинского - гвардии генерал-лейтенант Иван Афонин, от 3-го Украинского - гвардии генерал-лейтенант Николай Бирюков, от 4-го Украинского - генерал-лейтенант Андрей Бондарев. Сводный полк Военно-морского флота возглавил вице-адмирал Владимир Фадеев.

Для участия в Параде Победы в столицу также прибыли 800 воспитанников суворовских военных училищ. Эти образовательные учреждения были учреждены в 1943 году по приказу Сталина. Именно барабанщики-суворовцы 24 июня 1945 года первыми прошли по Красной площади.

Пошив мундиров и изготовление штандартов

Исходя из архивных документов, слушатели военных академий, курсанты военных училищ столицы и защитники Московского гарнизона, которым 24 июня 1945 года предстояло пройти по Красной площади, имели парадное обмундирование, регулярно занимались строевой подготовкой, а многие участвовали и в первомайском параде того же года, тогда как с подготовкой более чем 15 тыс. фронтовиков все обстояло иначе. Их нужно было принять, разместить, подготовить к параду, а самым сложным было вовремя управиться с пошивом парадного обмундирования. Тем не менее швейные фабрики Москвы и Подмосковья, приступившие к этой работе лишь в конце мая, сумели справиться с задачей. К 20 июня все участники парада были одеты в парадное обмундирование нового образца.

Еще одна проблемы возникла с изготовлением десяти штандартов, под которыми должны были выйти на парад сводные полки фронтов. Этим занялось подразделение московских военных строителей, над изготовлением образца они трудились круглосуточно. Но он был забракован за несколько дней до парада. Тогда обратились за помощью к специалистам художественно-производственных мастерских Большого театра, совместно с которыми был сделан новый эскиз оригинальной формы. На вертикальное дубовое древко с серебряным венком, обрамлявшим золотую пятиконечную звезду, крепился горизонтальный металлический штырь с "золотыми" шпилями на концах. На нем подвешивалось двустороннее алое бархатное полотнище штандарта, окаймленное золотой узорчатой ручной вязью и наименованием фронта. По сторонам спадали отдельные тяжелые золотые кисти.

Шагом марш!

Чтобы Парад Победы прошел слаженно, был составлен график занятий по строевой подготовке частей Московского гарнизона. В качестве мест для таких занятий были выбраны Русаковская улица (районы Красносельский и Сокольники), набережная реки Москвы, Москворецкая набережная, стадионы, парк Сокольники, Смоленский бульвар, 2-я Бауманская улица, Бригадирский переулок (Басманный район) и Новослободская улица.

Непосредственно перед парадом был утвержден маршрут и порядок движения артиллерии большой и особой мощности, танков, конницы, были определены интервалы и скорость движения колонн. Однако, несмотря на колоссальные усилия, предпринятые при подготовке к параду, в ходе репетиций торжественного мероприятия были выявлены и недостатки, в частности по строевой подготовке участников, которые в срочном порядке устранялись.

"Подъем ноги при движении строевым шагом по высоте недостаточен. Отдельные офицеры при движении сгибают ноги в коленях. У части офицеров при подъеме ноги в движении носки подняты вверх. Вторые и последующие шеренги строя не имели достаточного равнения по фронту", - такие примеры приводятся в одном из архивных документов.

Буквально за неделю до парада Управление коменданта Москвы выпустило инструкцию по проведению парада в честь Победы над Германией, которая регламентировала порядок построения парадных расчетов и механизированной колонны техники, правила подготовки обмундирования, снаряжения и формы одежды, а также подробные действия всех участников парада.

По итогам прохождения войск торжественным маршем по Красной площади 24 июня всем подразделениям, участвовавшим в параде, была дана оценка и сделаны соответствующие замечания. Как отмечается в одном из документов, наилучшую строевую подготовку продемонстрировали сводные полки 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов.

Парад Победы

Сам парад 24 июня начался в 10:00 по московскому времени. Согласно опубликованным в новом разделе на сайте Минобороны РФ архивным документам, на выезд принимающего парад отводилось 50 секунд, рапорт командующего парадом и вручение строевой записки принимающему парад должен был занять 20 секунд, на объезд войск было выделено 20 минут, движение пехоты должно было уложиться в 36 минут, движение артиллерии - в 29 минут, бронетехники - в 21 минуту. Парад должен был продолжаться 2 часа 9 минут 10 секунд.

Особое место в проведении парада заняло прохождение участников парада с трофейными знаменами. Всего было отобрано 200 штандартов, принадлежавших гитлеровским войскам.

В новом разделе на сайте Минобороны РФ также опубликован проект речи принимавшего парад на Красной площади Маршала Советского Союза Георгия Жукова, в которой отмечалась решающая роль Советского Союза в достижении исторической победы над фашистской Германией. "Не только враги, но и многие наши друзья за границей считали, что Красная Армия не выдержит мощного натиска немецкой военной машины. Однако наш народ и наша Красная Армия не падали духом <...> Ныне все признают, что в достижении исторической победы над Германией Советский Союз сыграл главную, решающую роль", - отмечается в документе.

Кроме того, в разделе можно ознакомиться с планом светового салюта, который состоялся в Москве 24 июня 1945 года в 23:00 мск, к участию в нем было подготовлено 100 прожекторов, 6 тыс. ручных ракетниц, 200 единиц 107-мм ракетниц, 500 аэростатов заграждения. Прожектора, лучи которых были окрашены в восемь цветов, должны были расположиться по пяти световым поясам: вокруг Кремля, по Садовому кольцу, по вокзальному кольцу и окружной железной дороге.

После окончания легендарного Парада Победы на Красной площади всем его участникам и организаторам - от рядовых до маршалов - приказом Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина была объявлена благодарность.

Банкет в Кремле

25 июня 1945 года советское правительство устроило в Кремле прием в честь состоявшегося накануне в Москве Парада Победы, на котором присутствовало более 2,5 тыс. человек. Об этом мероприятии подробно рассказывается в одном из номеров красноармейской газеты "За честь Родины", в котором упоминается и агентство ТАСС.

"Участники приема находятся еще под впечатлением исторического Парада Победы, на котором во всем своем блеске, величии и силе предстала наша действующая армия, - отмечает корреспондент агентства ТАСС. - <...> Прием участников Парада Победы в Кремле вылился в горячую, волнующую встречу руководителей партии и правительства с лучшими представителями нашей армии и нашего народа. Каждый, кто побывал в этот исторический вечер в Кремле, никогда не забудет этой задушевной дружеской встречи, в которой нашел свое яркое отражение новый политический подъем в нашей стране. Каждый, кто слушал простые и мудрые слова товарища Сталина, будет с удесятеренной энергией работать, строить и творить во имя процветания нашей великой Родины, во имя укрепления ее могущества", - говорится в архивном документе.

Ровно через 30 лет после исторического парада на Красной площади - весной 1975 года - была написана песня, ставшая символом Дня Победы. Автором слов к маршу "День Победы, как он был от нас далек…" стал участник Великой Отечественной войны Владимир Харитонов.

В наградном листе на рядового Харитонова, также размещенном в новом разделе интернет-портала Минобороны РФ, сообщается, что за участие в боевых действиях в период Великой Отечественной войны, полученные тяжелые ранения и контузию, учитывая большие заслуги в области литературы, он достоин награждения орденом Отечественной войны первой степени.