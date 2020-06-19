В Калининграде прошла генеральная репетиция воздушной части парада Победы

КАЛИНИНГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Летчики Балтийского флота провели в пятницу в Калининграде генеральную репетицию воздушной части парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"Сегодня в небе над центром Калининграда пролетели 20 самолетов и вертолетов - истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС. Высота полета боевых машин составляла от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна", - говорится в сообщении.

"Для летчиков морской авиации полеты над городом на предельно-малых высотах не совсем свойственная задача, но к воздушному показу авиатехники привлечены наши лучшие пилоты, и они с этой задачей справились. 24 июня морская авиация Балтийского флота порадует ветеранов и жителей Калининграда красивым пролетом над городом", - отметил начальник морской авиации Балтийского флота полковник Андрей Пахомов.

Авиация взлетела сразу с трех аэродромов Калининградской области - Чкаловска под Калининградом, Черняховска и с военного аэродрома в поселке Донское. Сегодняшняя репетиция стала финальной, следующий пролет состоится уже на параде Победы 24 июня.