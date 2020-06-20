Во Владивосток из дальнего похода вернулись корветы "Громкий" и "Совершенный"

ВЛАДИВОСТОК, 20 июня. /ТАСС/. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Совершенный" и "Громкий" вернулись во Владивосток после длительного плавания. Об этом сообщила пресс-служба ТОФ.

"Во Владивостоке торжественно встретили из дальнего трехмесячного похода отряд боевых кораблей в составе корветов проекта 20380 "Громкий" и "Совершенный". Эти корветы впервые совместно решали задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе в длительном отрыве от пункта базирования. За 84 суток похода они прошли более 16000 морских миль", - говорится в сообщении.

Торжественная церемония встречи прошла на военном причале ТОФ на Корабельной набережной, где состоялось общее построение личного состава кораблей основного соединения Приморской флотилии. Командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц поздравил моряков с успешным завершением дальнего плавания, поблагодарил их за службу и по традиции вручил командиру похода капитану первого ранга Сергею Алантьеву жареного поросенка.

Командующий ТОФ отметил, что новые корабли показали себя с хорошей стороны и подтвердили свои технические возможности.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход 1 апреля. Во время похода для кораблей в составе тактической группы был запланирован ряд учений и тренировок. В частности, после выхода из Владивостока в заливе Петра Великого корветы и экипажи противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ провели учения по организации взлетов и посадок на борт авианесущих кораблей и приняли вертолеты на базирование.