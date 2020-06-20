В Каспийске прошла генеральная репетиция парада Победы

КАСПИЙСК /Дагестан/, 20 июня. /ТАСС/. Генеральная репетиция парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошла в субботу на главной площади города Каспийска. Участие приняли около 1,5 тыс. военнослужащих, 25 единиц военной техники и 10 самолетов и вертолетов. Об этом сообщил журналистам в субботу заместитель командующего Каспийской флотилией капитан 1 ранга Сергей Екимов, который назначен командовать парадом.

"Сегодня на площади Ленина в городе Каспийске Республики Дагестан проведена генеральная репетиция предстоящего военного парада, который, как и по всей стране, состоится 24 июня в дань памяти наших героев, которые победили в Великой Отечественной войне. В параде участвуют около полутора тысяч военнослужащих различных ведомств и министерств, привлечено порядка 25 вооружения военной техники различного назначения и десять летательных аппаратов различного предназначения", - сказал Екимов.

Репетиция прошла успешно

Он добавил, что генеральная репетиция парада прошла успешно. "Все силы к предстоящему параду готовы, отдельные моменты, конечно, предстоит доработать, но в целом считаю, что военнослужащие справились успешно. Наиболее хорошо себя показали подразделения Росгвардии и подразделения полка морской пехоты Каспийской флотилии", - заключил замкомандующего флотилией.

По данным пресс-службы администрации главы и правительства региона, во время парада Минздрав Дагестана обеспечит медицинское наблюдение за состоянием здоровья участников и режим повышенной готовности службы экстренной медпомощи. Кроме того, в день проведения парада волонтеры будут раздавать салфетки и медицинские маски, трибуны для зрителей установят с учетом социальной дистанции, а на входе на территорию площади специалисты Роспотребнадзора будут проводить температурный контроль прибывающих.

Генеральная репетиция прошла под руководством командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Сергея Пинчука.

В механизированной колонне были представлены 25 единиц техники, состоящей на вооружения соединений и частей Каспийской флотилии, включая бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня "Град", береговой ракетный комплекс "Бал".

Также военные летчики отработали над городом воздушную часть парада, который состоится 24 июня. В пролете авиации приняли участие экипажи 10 самолетов и вертолетов, включая всепогодный сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик Су-24МР, многофункциональный авиационный комплекс 4 поколения Су-34 и истребитель 4 поколения Су-27.

Парад Победы в Каспийске состоится 24 июня в 10:00 мск на площади им. Ленина в Каспийске.

О парадах Победы

Парады в честь 75-летия Победы пройдут 24 июня в 28 городах России, в том числе городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, армий и армейских корпусов, флотов. Во многих других городах предполагается проведение праздничных мероприятий в других форматах, в том числе торжественных шествий. В некоторых регионах из-за эпидемической обстановки власти отказались от проведения шествий либо решили провести парады без зрителей.

На Юге России военные парады пройдут в городах-героях Каспийске, Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе и Владикавказе. В них примут участие более 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 современных образцов вооружения и военной техники, а также техники времен Великой Отечественной войны.