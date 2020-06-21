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В России создается новый автомобиль дистанционного разминирования "Гвидон"

У автомобиля будет двухосная мобильная база, сообщил младший научный сотрудник 12-го ЦНИИ Минобороны Андрей Барабанов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Новая версия автомобиля дистанционного разминирования (МДР) "Листва" - "Гвидон" - создается в России. Об этом сообщили в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда" в воскресенье.

"В институте (12-й центральный научно-исследовательский институт Минобороны - прим. ТАСС) нам показывают новую версию "Листвы" - автомобиль "Гвидон"", - сказал автор программы.

В свою очередь младший научный сотрудник 12-го ЦНИИ Минобороны Андрей Барабанов уточнил, что у автомобиля будет двухосная мобильная база, и мощность "Гвидона" будет выше, чем у "Листвы".

МДР "Листва" предназначена для обнаружения минно-взрывных устройств с металлическими элементами и уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, имеющих в составе электронные компоненты. Обнаружение взрывных устройств осуществляется с помощью индукционного широкозахватного поискового модуля.

Разминирование минно-взрывных устройств, имеющих электронные компоненты, обеспечивается электромагнитным излучением, которое создает электромагнитный комплекс в составе сверхвысокочастотной и сверхширокополосной установок, при этом выводятся из строя и блокируются электронные компоненты взрывателей или происходит их подрыв. Ранее эту технологию не использовали для ликвидации взрывных устройств на расстоянии. Мины и фугасы электроника "Листвы" способна обнаружить на дистанции до 100 метров. Машина создавалась специально для Ракетных войск стратегического назначения РФ.

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