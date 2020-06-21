В Воронеже прошла генеральная репетиция парада Победы

ТАСС, 21 июня. Генеральная репетиция парада Победы прошла в Воронеже в воскресенье, всего в параде будет задействовано более 2,3 тыс. военнослужащих и 109 единиц вооружения. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"Генеральная репетиция парада Победы состоялась в Воронеже. Парадные расчеты войск воронежского гарнизона Западного военного округа прошли торжественным маршем в парадной форме по площади Ленина. Перед проведением тренировки расчеты войск РХБ защиты провели специальную обработку площадки парада с помощью авторазливочных станций АРС-14КМ. <…> Всего в параде Победы будет задействовано более 2300 военнослужащих войск воронежского гарнизона Западного военного округа", - говорится в сообщении.

Парад возглавили военнослужащие со штандартами Великой Отечественной войны. В парадном строю по площади Ленина в составе пеших расчетов прошли военнослужащие бригады связи общевойсковой армии ЗВО в исторической форме с винтовками Мосина и пистолетами-пулеметами Шпагина.

К участию в параде подготовлено 109 единиц вооружения, военной и специальной техники: буксируемые гаубицы "Мста-Б" и артиллерийские тягачи "Медведь", системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Ураган", самоходные гаубицы "Мста-С-М2", единственные в Западном военном округе самоходные минометы "Нона-СВК", танки Т-72-Б-3, бронетранспортеры БТР-82-А, автомобили специального назначения "Тигр", "Рысь", "Тайфун-К", машины радиационной, химической и биологической защиты РХМ-4 на базе БТР-80, первый в Вооруженных силах Российской Федерации комплекс РЭБ "Палантин-А". В параде также впервые примет участие оперативно-тактической ракетный комплекс "Искандер-М".

24 июня в Воронеже впервые пройдет сводный парадный расчет из 103 военнослужащих-женщин Гвардейской общевойсковой армии ЗВО, а также расчеты Ельнинской и Висленской мотострелковых дивизий в новой военной форме "ратник" с модернизированными автоматами Ак-74М, расчеты офицеров управления МЧС по Воронежской области.