Иностранные самолеты более 30 раз за неделю вели воздушную разведку вдоль границ РФ

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Более 30 иностранных самолетов в течение недели проводили разведку вдоль российских границ. Об этом говорится в инфографике, представленной в газете "Красная звезда" в понедельник.

"33 самолета-разведчика иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС", - отмечается в инфографике. Также к границам подлетали 5 беспилотных аппаратов.

Российским истребителям из состава дежурных по ПВО сил пришлось дважды подниматься на перехват. В инфографике уточняется, что нарушений госграниц РФ допущено не было.

Минобороны отмечает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 249 летных смен на 89 аэродромах.