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75-летие Победы
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Три типа комплексов "Панцирь" пройдут по Красной площади 24 июня

Как заявил главком Сухопутных войск Олег Салюков, Минобороны отдало предпочтение тем образцам, которые еще не были представлены публике

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Зрители парада Победы 24 июня смогут увидеть три типа зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" на Красной площади. Об этом сообщил в понедельник главком Сухопутных войск РФ генерал армии Олег Салюков в ходе открытого интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

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По его словам, Минобороны отдало предпочтение тем образцам, которые еще не были представлены публике. Ведомство начало определяться с составляющими механизированной колонны за год до проведения юбилейного парада. В этом году больше 20 образцов техники пройдут по брусчатке Красной площади впервые.

"Танк Т-90М "Прорыв" очень интересная машина, впервые пройдет танк Т-80БВМ с газотурбинным двигателем. Пойдут машины с боевыми модулями на различных базах БМП "Эпоха" и "Кинжал". Если говорить про ракетные войска - система РСЗО "Торнадо-С", в Воздушно-космических силах отметим С-350 "Витязь" С-300В4. Должен заметить, что представим абсолютно новую машину, которая нигде не показывалась, - "Панцирь-СМ". У нас будут три типа "Панцирей": "Панцирь-СМ", обычный и "Арктический", - сказал он.

Парад будет состоять из трех составляющих - пешей и механизированной колонн и авиации. В пешей и механизированной колоннах также будут исторические элементы времен Великой Отечественной войны.

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Россия75-летие Победы
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