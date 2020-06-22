Главком Сухопутных войск назвал выдающейся статью Путина о Второй мировой войне

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Главком Сухопутных войск России генерал армии Олег Салюков охарактеризовал как выдающуюся статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне в журнале National Interest.

"Мы внимательно прочитали статью. Там не убавить, не прибавить", - сказал главком в ходе открытого интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману

"Я считаю, выдающаяся статья, которая может служить уроком для многих", - продолжил он. По мнению генерала, статью можно использовать для обучения молодежи.

Салюков заметил, что то, о чем говорится в ней, очевидно для россиян. Он напомнил, что сейчас ведется множество дискуссий о Второй мировой войне, но мало кто приводит факты. "Верховный главнокомандующий приводит факты", - подчеркнул главком.

"Мы восприняли очень позитивно", - ответил генерал на вопрос, как восприняли статью в войсках.

Путин ранее опубликовал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной. В ней глава государства не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил урокам войны и вопросам международного сотрудничества. Статья "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" 18 июня была опубликована в журнале National Interest на английском языке, а 19 июня вышла на сайте Кремля и в "Российской газете" на русском.