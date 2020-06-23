{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Туполев" создаст военные беспилотники

Предприятие долгие годы было ведущим в области создания беспилотных самолетов военного назначения

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Специалисты ПАО "Туполев" в настоящее время работают над созданием беспилотников для Вооруженных сил РФ. Об этом говорится в обнародованном во вторник годовом отчете компании.

"Сегодня в обществе проводятся работы над перспективными направлениями развития авиационной техники с целью оснащения наших вооруженных сил самой современной техникой как пилотируемой, так и беспилотной", - отмечается в документе.

В нем также говорится, что предприятие долгие годы было ведущим в области создания беспилотных самолетов военного назначения. В частности, в его стенах был создан высокоэффективный беспилотный комплекс тактической воздушной разведки Ту-143 "Рейс" и его развитие Ту-243 "Рейс-Д".

Теги
Россия
75-летие Победы
Крупнейшие военные парады на Дальнем Востоке из-за пандемии пройдут без зрителей
Их покажут онлайн в эфирах местных телеканалов
Читать полностью