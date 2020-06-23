МиГ-29, ИЛ-76 и Ми-8 совершат полет над Нижним Новгородом 24 июня во время "Марша Победы"

ТАСС, 23 июня. Истребитель МиГ-29, три военно-транспортных самолета ИЛ-76 и вертолет Ми-8 пролетят над Нижним Новгородом 24 июня во время "Марша Победы". Об этом сообщила во вторник пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"В демонстрационном пролете авиации над Нижнем Новгородом во время "Марша Победы" в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 24 июня задействуют пять самолетов и вертолетов Западного военного округа", - говорится в сообщении. Жители города смогут увидеть истребитель МиГ-29, три военно-транспортных самолета ИЛ-76 и вертолет Ми-8.

"Подразделения РХБ защиты гвардейской танковой армии ЗВО проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники парада находятся под пристальным наблюдением военных медиков", - добавили в пресс-службе.

24 июня в Нижнем Новгороде в торжественном шествии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне примут участие около 1 тыс. военнослужащих и более 150 единиц вооружения и военной техники ЗВО.

По улицам города проедут легендарный танк Т-34, исторический грузовик ГАЗ-АА "Полуторка", советский армейский внедорожник ГАЗ-67, современные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град", тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", бронеавтомобили повышенной защищенности "Тайфун", а также оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".

Доступ зрителей к месту проведения шествия ограничат, будет организована онлайн-трансляция мероприятия, которая начнется сразу после трансляции парада Победы в Москве.