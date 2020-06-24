Новейшая разведывательная машина "Марс-2000" впервые представлена на параде в Туле

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Новейшая бронированная разведывательная машина (БРМ) "Марс-2000" на базе бронетранспортера БТР-82 впервые представлена публике на параде Победы в Туле. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе "Военно-промышленной компании", где выпускают шасси для "Марса".

"В Туле представлен экземпляр машины, так как головным разработчиком БРМ является тульское НПО "Стрела". На машину установлен тульский модуль, оснащенный разведывательным оборудованием на выдвижных мачтах, РЛС, средствами связи, пулеметом", - сообщили в компании.

Как уточнили в пресс-службе, машина находится на этапе государственных испытаний. Сама работа над ней началась около года назад.

О разработке на шасси БТР-82 новейшей бронированной разведывательной машины "Марс-2000" в конце мая ТАСС рассказал гендиректор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий.