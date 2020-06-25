Источники: работы по восстановлению спецподлодки "Лошарик" перенесли на 2021 год

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Работы по восстановлению поврежденного 1 июля 2019 года при пожаре атомного подводного обитаемого аппарата АС-31 (неофициальное название "Лошарик") перенесены на 2021 год. Об этом ТАСС сообщили два источника.

"В этом году операция по выгрузке активной зоны реактора на спецподлодке "Лошарик" проводиться не будет, она перешла на 2021 год. Первым в очереди на такую операцию в Центре судоремонта (ЦС) "Звездочка" стоит старый аппарат АС-15", - сказал один из источников.

Второй источник подтвердил эту информацию, отметив, что "АС-31 - не первый в очереди на выгрузку активной зоны и последующий ремонт".

В пресс-службе "Звездочки" не стали комментировать ТАСС предоставленную источниками информацию.

"Лошарик" был доставлен для ремонта в ЦС "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) осенью 2019 года.

Минобороны 2 июля 2019 года сообщило, что на военном научно-исследовательском глубоководном аппарате возник пожар, из-за которого погибли 14 офицеров-подводников. Аппарат доставили на военно-морскую базу в Североморске, где начала работу комиссия по расследованию причин катастрофы.

АС-31 и АС-15

О существовании секретной подлодки АС-31 стало известно в 2003 году из публикации газеты "Корабел", выпускаемой заводом "Севмаш", где был построен аппарат. В этой же статье было упомянуто неофициальное название "Лошарик". По версии издания, рабочие прозвали так новую подлодку из-за того, что ее прочный корпус из нескольких шарообразных отсеков внешне напоминал сделанную из шариков игрушечную лошадку - героя популярного в 1970-1980 годы мультфильма. По данным открытых источников подлодка АС-31 относится к проекту 1083, была спущена на воду в 2003 году.

Глубоководный аппарат АС-15, ремонт которого начнется раньше "Лошарика", по данным открытых источников, является второй спецподлодкой проекта 1910 "Кашалот", спущенной на воду в 1983 году. АС-15 в 2000 году был привлечен к операции по поиску и спасению затонувшей подлодки "Курск". Как и "Лошарик", АС-15 находится в ведении Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ.