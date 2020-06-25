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Ту-160М и Ту-22М3М получат новую систему навигации для дозаправки в воздухе

По словам главного конструктора АО "Радиоприбор" Евгения Глебова, завод уже выпустил первые комплекты системы навигации для перспективных самолетов

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Модернизированные ракетоносцы Ту-22М3М и Ту-160М получат обновленную систему ближней навигации для посадки и дозаправки в воздухе, интегрированную со стеклянной кабиной. Об этом сообщил в четверг журналистам главный конструктор АО "Радиоприбор" Евгений Глебов.

"Особенностью является то, что на этих машинах появляется стеклянная кабина. Все системы в "цифре" с определенными ГОСТами. Под эти ГОСТы мы дорабатываем свою аппаратуру [систему навигации] с точки зрения взаимодействия с оборудованием, обеспечиваем цифровые выходы для сопряжения со стеклянной кабиной", - рассказал он.

По словам главного конструктора, завод уже выпустил первые комплекты системы навигации для перспективных самолетов. "Завод изготовил два образца для Ту-22. Они сейчас проходят летные испытания. И изготавливает три образца для Ту-160", - уточнил Глебов.

Система казанского предприятия призвана обеспечить обнаружение самолета-заправщика и выход двух самолетов на заданною точку для осуществления дозаправки. "Задача нашей аппаратуры - показать, где и на какой дальности находится самолет-заправщик от боевого самолета", - сказал главный конструктор.

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