Самолет аэросъемки на базе Ан-140-100 вышел на этап заводских испытаний

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Специалисты экспериментального машиностроительного завода им. В. М. Мясищева (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") приступили к заводским испытаниям модернизированного самолета Ан-140-100 в варианте для проведения аэросъемки. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ОАК.

"После завершения работ на предприятии по доработке планера и систем самолет был передан на летно-испытательную базу для проведения наземных и летных испытаний", - говорится в сообщении.

Испытания проводятся для подтверждения безопасности и надежности конструкции, а также работоспособности установленного оборудования.

"По окончании этапа предварительных испытаний самолет поступит на специальные летные испытания, которые выполняются ГЛИЦ им. В. П. Чкалова совместно с нашим предприятием. В настоящее время на самолете выполнено более половины полетов по программе, работы проходят успешно", - приводят в корпорации слова управляющего директора завода Александра Горбунова.

Модернизированный для картографической аэросъемки местности самолет Ан-140-100 способен проводить фотосъемку местности с высоким разрешением. Качественные изображения, полученные с самолета, найдут широкое применение в различных сферах деятельности.

Как пояснили в ОАК, исходные аэросъемочные данные в дальнейшем можно будет использовать для оцифровки информации о местности и создания электронных и цифровых карт, пространственных и трехмерных моделей поверхности и дна водоемов, планов шельфа и внутренних водоемов.