{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Казани начали производство одного из самых миниатюрных в РФ индикаторов для авиации

Резервный многофункциональный индикатор (МФИ) выполнен с учетом последних технологических тенденций

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Казанское приборостроительное конструкторское бюро (входит в концерн "Радиоэлектронные технологии" госкорпорации "Ростех") начало предсерийный выпуск одного из самых миниатюрных в России многофункциональных индикаторов для самолетов марки МиГ. Об этом сообщил журналистам генеральный директор предприятия Илдус Курбиев.

Резервный многофункциональный индикатор (МФИ) выполнен с учетом последних технологических тенденций и отображает графическую, цифровую и буквенную информацию на полноцветном ЖК-дисплее.

"На сегодняшний день имеющийся вариант исполнения изделия является одним из самых миниатюрным в России, однако отображает целый массив данных в виде следующей информации: обороты двигателей - два канала, температура выхлопных газов - два канала, напряжение бортовой сети - два канала, полетное время", - сказал Курбиев.

По его словам, в отличие от конкурентов конструкция и программное обеспечение изделия позволяет доработать индикатор как в части каналов информационного обмена, так и в части взаимодействия с различными типами ЖК-дисплеев, которые, в свою очередь, могут иметь различное количество и назначение кнопочных переключателей, что облегчает адаптацию МФИ для отображения информации в соответствии с задачами заказчика.

Теги
РоссияТатарстан
Самолет аэросъемки на базе Ан-140-100 вышел на этап заводских испытаний
Управляющий директор завода им. В. М. Мясищева Александр Горбунов сообщил, что на самолете уже выполнили более половины полетов по программе, работы проходят успешно
Читать полностью