В России создадут роботов для эвакуации раненых с поля боя

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Минобороны России заказало разработку до 10 ноября 2022 года многофункциональных медицинских роботов для эвакуации раненых и пораженных бойцов с поля боя. Заявка на проведение соответствующей опытно-конструкторской работы (ОКР) размещена на сайте госзакупок.

"Министерство обороны Российской Федерации <...> извещает о проведении закрытого конкурса на выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка многофункциональных роботизированных медицинских систем для эвакуации раненых и пораженных на перспективных наземных носителях" (шифр "Эвакуация-Р")", - говорится в документе.

Цена контракта составляет 249 982 141,5 рублей, работы требуется завершить "до 10 ноября 2022 года".

При этом в 2020 году планируется выделить 85 млн рублей, в 2021 году - 127 млн рублей, в 2022 году - 37 982 141 рубль. Итоги конкурса должны быть подведены 5 августа этого года.

"Эвакуация-Р"

В октябре 2016 года Газета.Ру сообщала, что Минобороны России инициировало научные изыскания в области создания семейства роботизированных комплексов. Целью научно-исследовательской работы (НИР) "Эвакуация-Р" стоимостью 90 млн рублей тогда называлось определение технического облика и тактики использования медицинских роботов в Вооруженных силах.

Исследователям предстояло найти технические решения для создания медицинских эвакуационных платформ и автоматизированных технологий диагностики и контроля общего состояния раненых, больных и пораженных.

Реализация проекта предполагалась в несколько этапов. По итогам НИР Минобороны должно было получить готовое тактико-техническое задание для открытия опытно-конструкторских работ, результатом которых должен стать роботизированный комплекс, способный самостоятельно находить, опознавать и вывозить раненых с поля боя, а также передвигаться по разным типам местности, внутри помещений, преодолевать препятствия, взбираться по лестницам.