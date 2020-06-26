Шойгу поручил Генштабу ВС РФ представить предложения по поощрению участников парада

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу Вооруженных сил РФ выдвинуть предложения по награждению военнослужащих, которые приняли участие в параде, прошедшем 24 июня в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Хотел бы поблагодарить всех, кто обеспечил проведение парадов и торжественных мероприятий на самом высоком уровне. Прошу генеральный штаб представить предложения по поощрению личного состава", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны в пятницу.

Глава военного ведомства отметил, что в мероприятиях 24 июня в 19 российских городах приняли участие 58,5 тыс. человек, почти 2 тыс. единиц техники, 444 самолета и вертолета, а также 13 зарубежных стран. "Кроме того, торжественные мероприятия прошли в 420 населенных пунктах, в том числе в сирийском Хмеймиме. В них было задействовано около 80 тысяч человек, 1 711 единиц техники, 52 воздушных судна", - отметил министр.

Как уточнил Шойгу, в российскую столицу на парад в качестве почетных гостей прибыли главы 10 государств и 16 оборонных ведомств.

В военном параде в Москве приняли участие около 14 тысяч военнослужащих, было задействовано свыше 200 единиц современного вооружения и военной техники, а хорошая погода позволила пролететь 75 воздушным судам. Также по брусчатке главной площади Москвы прошли парадные расчеты 13 зарубежных стран - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Голосование по поправкам в Конституцию

Более 157,7 тыс. военных, которые служат вдали от дома, проголосовали по поправкам в Конституцию России досрочно, сообщил министр обороны РФ.

"С 12 июня к досрочному голосованию приступили военнослужащие, которые несут боевую службу вдали от дома. На сегодняшний день их количество составляет 157 736 человек", - отметил министр.

По словам главы военного ведомства, обеспечено участие в голосовании около 2,5 млн военнослужащих, членов их семей, лиц гражданского персонала и ветеранов вооруженных сил. Шойгу также обратил внимание должностных лиц на "необходимость строгого соблюдения всего комплекса противоэпидемических мер, с тем чтобы исключить любые риски для здоровья голосующих".

Основной этап общероссийского голосования стартовал в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня.

Форум "Армия-2020"

Более 1 тыс. компаний представят свыше 25 тыс. образцов вооружений и техники на международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который пройдет с 23 по 29 августа в Военно-патриотическом парке "Патриот" на аэродроме Кубинка, полигонах Алабино и Ашулук и в округах.

"Сейчас об участии в предстоящем форуме заявили более одной тысячи отечественных и иностранных компаний, которые выставят свыше 25 тыс. различных экспонатов вооружения и военной техники", - сказал министр.

Он напомнил, что в этом году форум пройдет в новом формате. Впервые одновременно с форумом состоится открытие Армейских международных игр, а на полигоне Алабино будет дан старт командам "Танкового биатлона".

"Российские предприятия оборонной промышленности представят свои новейшие разработки не только в статической экспозиции, но и в демонстрационной части форума. Для этой цели Минобороны выделяет порядка 690 единиц современного вооружения", - добавил Шойгу.

В рамках научно-деловой программы гости обсудят актуальные вопросы обеспечения обороны и безопасности государства, развития производственного и научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса России, а также международного военного и военно-технического сотрудничества.

"Приглашены главы оборонных ведомств 133 стран и официальные делегации разных государств. Хотел бы отметить, что все участники и гости мероприятия смогут посетить Главный храм Вооруженных Сил, музейный комплекс "Дорога памяти" и музей под открытым небом "Поле Победы", - добавил глава военного ведомства.

Форум "Армия"

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит ежегодно с 2015 года в подмосковном парке "Патриот".

По словам министра, в прошлом году форум превзошел предыдущий по всем показателям в среднем на 15%. Тогда в нем приняли участие более 1,3 тыс. предприятий, они представили свыше 27 тыс. образцов вооружений и военной техники. Девять иностранных государств развернули свои национальные экспозиции.

В рамках форума в 2019 году было проведено более 170 научно-деловых мероприятий, подписано 46 государственных контрактов на общую сумму свыше триллиона рублей. Проведены масштабные демонстрационные показы новейшей военной техники.

В форуме "Армия-2019" приняли участие официальные представители 120 стран, в том числе более 40 делегаций высокого уровня. Всего форум посетили более миллиона человек.

Армейские международные игры

Порядка 440 тыс. военнослужащих участвуют в отборочных состязаниях Армейских международных игр - 2020, что в восемь раз больше, чем в прошлом году, сообщил Шойгу.

"К отборочным состязаниям Армейских международных игр привлечено порядка 440 тысяч военнослужащих. Это в восемь раз больше, чем в прошлом году", - сказал министр.

Он также рассказал, что наиболее масштабные мероприятия боевой учебы 2020 года с привлечением большого количества войск пройдут в июле - сентябре. "В летнем периоде обучения предстоит провести комплекс специальных учений по видам всестороннего обеспечения с плановым переходом к практическим действиям войск в ходе стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020", - подчеркнул министр.

По его словам, в этом периоде усилия будут сосредоточены на подготовке летного состава Воздушно-космических сил РФ, морской авиации и на прыжках с парашютом в Воздушно-десантных войсках.

Министр отметил, что ведомство продолжает совершенствовать учебно-материальную базу боевой подготовки. "В соответствии с Планом деятельности на 2019-2025 годы формируется пять новых полигонов: два в Западном военном округе и три в Воздушно-десантных войсках", - рассказал он.

Глава Минобороны сообщил, что обустраивается 75 учебных объектов на 56 полигонах, модернизируется свыше 6,5 тыс. мишенных установок на управление по радиоканалу.

Интенсивность боевой учебы

Министр обороны констатировал семикратный рост интенсивности мероприятий боевой учебы с 2012 года.

"Интенсивность мероприятий боевой учебы с 2012 года выросла более чем в семь раз. Индивидуальные показатели боевой подготовки, установленные для военнослужащих, достигнуты", - сказал Шойгу в пятницу на заседании коллегии министерства.

По его словам, с декабря 2019 года проведено порядка 1 100 тактических учений, включая межвидовые и двусторонние.

Министр уточнил, что стаж практического вождения механиков-водителей бронетанковой техники повысился на 28% в зимнем периоде обучения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, водителей - на 8%.

Шойгу сообщил, что для оперативного доступа к документам боевой подготовки в базе данных Национального центра управления обороной с марта началась работа электронной библиотеки. "В нее уже загружено 275 наставлений, руководств и учебно-методических пособий, разработанных с учетом опыта современных вооруженных конфликтов", - отметил министр.