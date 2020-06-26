Ми-24 модернизируют до уровня вертолетов последнего поколения

КАЗАНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) ведет работы по модернизации вертолета Ми-24 до уровня машин последнего поколения Ми-28НМ. Об этом сообщил в пятницу журналистам генеральный директор АО "Рычаг" (входит в КРЭТ) Алексей Панин.

"На вертолете установлен современный, не имеющий аналогов в России и в мире бортовой комплекс обороны, разрабатываемый АО "Стелла-К", который позволяет защитить вертолет от самых современных средств поражения, а также производить радиотехническую разведку и радиоэлектронное подавление. Оснащение вертолета Ми-24 современным радиоэлектронным оборудованием и вооружением позволяет достичь боевой эффективности, сопоставимой с вертолетами последнего поколения, с гораздо меньшими затратами по сравнению с закупками новых вертолетов", - сказал он.

На Ми-24 после модернизации будет установлено новейшее бортовое оборудование, разработанное на предприятиях КРЭТ. Кабина пилотов выполнена по принципу "стеклянной кабины". В ней установлено самое современное пилотажное оборудование, обеспечивающее возможность пилотирования вертолета днем и ночью в сложных метеоусловиях и на малых высотах с использованием цифровой картографии по правилам визуального полета и полета по приборам. Также выполнена адаптация светотехнического оборудования под использование очков ночного видения.

Новейшая система управления оружием позволяет увеличить огневую мощь вертолета, обеспечить дальность применения современного управляемого ракетного вооружения. Существенно расширена номенклатура применяемого ракетного вооружения.