"Звериная дивизия" раскрывает тайны. Как строили и испытывали атомных подводных "хищников"

Ко Дню кораблестроителя крупнейшая судостроительная верфь России "Севмаш" опубликовала редкие кадры субмарин, которые являются одними из самых "зубастых" подводных кораблей Военно-морского флота России. Таким количеством и разнообразием торпед и мин другие похвастаться не могут

Знаменитые на весь мир многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) третьего поколения проекта 971 (шифр "Щука-Б") в народе получили наименование "Звериной дивизии". Почти все корабли серии назывались именами крупных хищников из семейства кошачьих — "Барс", "Пантера", "Леопард", "Тигр" и "Гепард". Всего в серии было семь АПЛ.

Их работа — подводная охота: они должны обнаруживать иностранные субмарины, оставаясь незамеченными. Также в их задачу входит охрана наших подводных "стратегов". Они имеют характеристики, позволяющие противостоять новейшим американским субмаринам типа Los Angeles и Seawolf. Спроектированы эти красивые с архитектурной точки зрения ракетоносцы были в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения "Малахит" (в составе Объединенной судостроительной корпорации). Сотрудниками ПО "Севмаш" подготовлена первая мультимедийная виртуальная выставка "Мы провожаем в море корабли…" из недавно рассекреченных фотографий. ТАСС публикует эти редкие кадры и некоторые интересные истории, рассказанные кораблестроителями "Севмаша" о рождении "звериных" атомоходов, их особенностях и о том, как проходили испытания. Как "Барс" стал самым красивым кораблем Дата закладки: 22 февраля 1985 года.

Дата подписания приемного акта: 29 декабря 1988 года.

6 апреля 1990 года совершил погружение на предельную глубину — 600 м. Рассказывает Владимир Пастухов, сдаточный механик АПЛ "Барс", генеральный директор "Севмаша" с 2004 по 2007 год.

Описание Владимир Пастухов и АПЛ "Барс" © Пресс-служба ПО "Севмаш"

"Звериная" серия кораблей была чем-то новым для корабелов "Севмаша". Проект "Малахита" разительно отличался от уже привычных проектов конструкторского бюро "Рубин" (там были спроектированы самые большие в мире подлодки проекта 941 "Акула", а также подводные крейсеры третьего поколения проектов 949 "Гранит", 949А "Антей" и современные "стратеги" проекта 955 "Борей" — прим. ТАСС).

Первый головной корабль строился на Дальнем Востоке. Поэтому пришлось ехать в далекий Комсомольск-на-Амуре перенимать опыт. Ведь за плечами был опыт сдачи кораблей второго поколения и головного третьего поколения "Гранита". Северодвинцы не просто успешно справились с освоением нового проекта, но и внесли свои новаторские решения при постройке и испытании лодок. Серия получилась очень удобной и боевой. Все как один — красавцы! Самым длительным циклом было испытание навигационного комплекса, его надо было начинать в строго определенные сроки и проводить тоже долго. Придумали несколько изменить объем постройки: построить отдельно систему охлаждения и сам навигационный комплекс. В дальнейшем этот тип постройки был применен официально, что позволило все остальные корабли, если посмотреть на сроки всей серии (кроме "Гепарда" — это отдельная песня), выводить из цеха весной. И до конца года корабли успевали пройти испытания и предъявлялись госкомиссии.

Описание Строительство АПЛ "Барс" в цехе "Севмаша" © Пресс-служба ПО "Севмаш"

Комплексные испытания у нас прошли без особых приключений. В сентябре начались ходовые испытания. Мне как-то везло с командирами, с личным составом. Народ был служивый и творческий. Испытания корабля — это проверка многих режимов, которые потом, возможно, никогда и не придется применять. Первый большой выход закончился приходом домой, сумели обкатать всю программу, несмотря на сложности. Ну и повезло с погодой. Как сейчас помню: мы заканчивали государственные испытания в начале декабря, на полигоне идут торпедо-ракетные стрельбы, а на море нет льда и полный штиль. Мы отстрелялись в лучшем виде, не потеряв ни одного изделия.

Описание Строительство АПЛ "Барс" в цехе "Севмаша" © Пресс-служба ПО "Севмаш"

У 971-го проекта многое по энергетической части схоже с "Гранитами", а по общекорабельной — сильно отличается. Это касается и начинки, и вооружения, и достижений инженерной мысли. На тот момент это был самый современный корабль. Если "Гранит" — это крылатые ракеты, уничтожитель авианосцев, то этот — охотник, все оружие в торпедных аппаратах.

По габаритам он был несколько поменьше, чем "Гранит" и "Акула". И это позволило нам при творческом подходе проводить некоторые режимы, не переходя на глубокие места. Это тоже экономило время и давало возможность глубокие дифферентовки, например для отстрела торпедных аппаратов по воздуху, проводить прямо у дебаркадера. Это впервые было сделано, у нас был достаточно большой риск. Удобства для экипажа были сделаны по всем канонам — достаточно кают, а также зона отдыха с птичками, рыбками и кино. Внешне "Барс" отличался в лучшую сторону, потому что больше был похож подлодку. Изящный, красивый, обтекаемый. Если "Акула" производила впечатление как гигантский, страшный корабль, а "Гранит" называли в шутку батоном — такой приплюснутый, то этот — красавец! К сожалению, "Барс" — единственный, который на сегодняшний момент утилизирован. "Пантера": как царица джунглей дала название целой серии подводных кораблей Дата закладки: 6 ноября 1986 года.

Дата подписания приемного акта: 27 декабря 1990 года.

С этой АПЛ началось массовое присвоение имен подводным лодкам. Рассказывает Виктор Сорокин, ответственный сдатчик АПЛ "Пантера", главный строитель проекта 971.

Описание Виктор Сорокин и АПЛ "Пантера" © Пресс-служба ПО "Севмаш"

В начале 1990 года на подлодку прибыл экипаж и рассказал нам, что решил назвать свой корабль в честь подлодки "Пантера", которая одержала победу на море, потопив английский эсминец "Виттория" в 1919-м. Она первой открыла боевой счет советских подводников. Однако эта инициатива не была поддержана командованием ВМФ со ссылкой на какую-то директиву от 1939 года о невозможности присвоения именных названий подлодкам, хотя уже бороздили океанские просторы субмарины имени XXVI съезда, 70-летия ВЛКСМ, минский, ростовский и другие "комсомольцы".

Не знаю почему, но эта идея вдохновила и нас. Постепенно все участники строительства стали называть лодку "Пантерой". Перед выводом лодки из цеха, по нашему предложению, заводские художники на носовой конечности нарисовали черный силуэт царицы джунглей и надпись "Пантера"

Начав швартовные испытания, мы совместно с командиром сделали еще одно обращение на имя командующего Северного флота, но ответа так и не дождались. В это время шла подготовка к XXVIII съезду КПСС. Одним из делегатов был избран наш корреспондент заводской газеты Андрей Масленников. Ему вручили фотографию корабля с рисунком "Пантеры" и попросили озвучить нашу просьбу. Вернувшись из Москвы, он рассказал, что передал ее начальнику политуправления ВМФ, который заверил, что обязательно рассмотрит этот вопрос. При этом тот пошутил: "Да, по-моему, здесь все решено!"

Описание Подъем флага на АПЛ "Пантера", 1990 год © Пресс-служба ПО "Севмаш"

10 октября 1990 года, находясь в море на заводских испытаниях, получили правительственную телеграмму о том, что приказом главкома ВМФ Владимира Чернавина нашей лодке присвоено имя "Пантера", а головному кораблю — заводской номер 821 — "Барс". Можно представить, какое ликование было! С этого времени стали получать названия и корабли 949-го проекта. Еще позже — проект 885 "Ясень" (носят имена городов). Ракетные подводные крейсера четвертого поколения (проект 955 "Борей" — прим. ТАСС) стали называть именами великих русских князей. Как "Волк" вышел неповрежденным из ЧП Дата закладки: 14 ноября 1987 года.

Дата подписания приемного акта: 29 декабря 1991 года. Рассказывает Леонид Березовский, ответственный сдатчик АПЛ "Волк".

Описание Леонид Березовский и АПЛ "Волк" © Пресс-служба ПО "Севмаш"

"Волк" шел довольно-таки непросто. Туда были внедрены новые комплексы, к которым пришлось привыкать. Чертежи немножко отличались от предыдущих серий кораблей. Было много хлопот с винтом новой конструкции

Значительное время отняла стрельба, потому что стреляли много и многим. Итогом на госиспытаниях была стрельба ракетами типа американского "Томагавка". Только лучше, да и дальше стреляли.

Траекторию полета ракет отслеживало мощное авиационное сопровождение, состоящее из самолета дальнего обнаружения, двух истребителей и вертолета, который контролировал заход изделия в конечной точке. Руководил стрельбами председатель госкомиссии Петр Маргулис. Мы заранее провели тренировочные старты. Он определился с надводными кораблями обеспечения, получил добро на работу. Погода была отличная. Мы погрузились на стартовую глубину. В процессе погружения что-то начало хлопать снаружи корпуса. Председатель госкомиссии обратился ко мне: в чем там дело? Я, посоображав, вспомнил, что мы не закрыли корзину штормтрапа (штормовой трап, опущенный по наружному борту корабля, — прим. ТАСС), который обледенел и полностью туда не влезал. Поэтому крышка и хлопает. Маргулис удовлетворился, потом пошло все по штатному, отстрелялись, всплыли.

Описание Строительство АПЛ "Волк" в цехе "Севмаша" © Пресс-служба ПО "Севмаш"

Корабль сопровождения тут же нас и огорошил. Оказывается, в последний момент была отмена залпа, поскольку вертолет на конечной точке не взлетел по каким-то причинам, ну и в нас малый противолодочный корабль бросал гранаты, чтобы мы поняли, что все отменяется, и всплывали. И это то, что мы приняли за хлопанье. Несанкционированный залп — это, в общем-то, ЧП. Председатель госкомиссии быстро развернул корабль на базу в хорошем темпе, сразу же сошел на берег, доложил главнокомандующему. Тот только и спросил: "Все прошло нормально? Штатно?" Мы: "Все прошло штатно". Ну, говорит, и молодцы! Кстати, "Волк" сейчас стоит на ремонте в Центре судоремонта "Звездочка" и, я думаю, через пару лет опять войдет в строй и будет нести боевую вахту. "Леопард": что внутри "звериной" АПЛ Дата закладки: 26 октября 1988 года.

Дата подписания приемного акта: 30 декабря 1992 года.

Отличается от базовой модификации лучшими показателями скрытности. Рассказывает Виктор Кузнецов, ответственный сдатчик АПЛ "Леопард".

Описание Виктор Кузнецов и модель АПЛ "Леопард" © Пресс-служба ПО "Севмаш"

Скорость у "Леопарда" 32 узла (около 64 км/ч). Заказ малошумный, поскольку исполнен по совершенно другой технологии, чем применяемая КБ "Рубин". То есть внутри находятся блоки, так называемые этажерки, в которые загружали оборудование и потом задвигали в отсеки, и они сваривались между собой. Предыдущие подлодки бывали в разведывательных походах вдоль берегов США и, надо сказать, их не засекли. Внутри лодки шесть отсеков, каждый служит для определенных целей. Первый — это торпедо-ракетный, полностью используется для уничтожения субмарин и надводных кораблей. Второй — жилое помещение, где находятся двух- и четырехместные каюты для экипажа численностью 75 человек.

Описание Подьем флага на АПЛ "Леопард" © Пресс-служба ПО "Севмаш"

Третий — отсек дизель генератора, откуда поступает все питание. В первом также есть аккумуляторные ямы и аккумуляторы на случай выхода из строя основного двигателя. Четвертый — реакторный отсек. Это основной агрегат, который служит для вырабатывания энергии, питания для всего корабля. И, наконец, шестой — это вспомогательный электромеханический, рулевые устройства. Есть еще румпельное отделение — для управления рулями. На "Леопарде" применили комплекс МНК (многоцелевой неакустический комплекс), который дает возможность определять радиоактивный след предыдущей прошедшей лодки. Ну и очень сильная акустика, которая служит для определения целей. За что командир "Тигра" получил звание Героя России Дата закладки: 26 октября 1988 года.

Дата подписания приемного акта: 30 декабря 1992 года. Рассказывает Сергей Хвиюзов, сдаточный механик АПЛ "Тигр".

Описание Сергей Хвиюзов и АПЛ "Тигр" © Пресс-служба ПО "Севмаш"

Об этом корабле можно сказать, что там все шло как по маслу, не было никаких [нештатных] ситуаций. И испытания прошли очень успешно, и подписание корабля было под самую елочку. В дальнейшем имел интересную судьбу. На нем выполнялись боевые задачи — очень серьезные маневры у берегов Америки, за что командир лодки получил Героя России. Он немножко шороху навел у берегов США. Они очень хорошо проявили себя там.

Описание Церемония поднятия флага на АПЛ "Тигр" © Пресс-служба ПО "Севмаш"

971-й проект — очень удачная серия кораблей. Хотя поначалу нам казалось, что проектант "Рубин" намного грамотнее строил свои энергетические схемы на таких кораблях, как "Гранит", "Антей". Мы, многому чему научившись на "Граните", перевели на "Барс". Отличались чисто двумя элементами — комплекс МНК, который стоял спереди и вносил определенное новшество, и антенна УПВ (устройство постановки выборки — прим. ТАСС), которая имела свою гондолу. Достаточно трудно отличить корабли друг от друга, если бы не подписи командиров лодок, которые делались в честь определенного юбилея. А так трудно определить, какой заказ на какой фотографии находится. "Вепрь": корабли "с особым шармом" Дата закладки: 13 июля 1990 года.

Дата подписания приемного акта: 25 ноября 1995 года.

Единственная российская АПЛ, которая официально в 2004 году побывала в порту НАТО близ французского города Брест. Рассказывает Александр Холодов, заместитель главного технолога АПЛ "Вепрь".

Описание Александр Холодов и АПЛ "Вепрь" © Пресс-служба ПО "Севмаш"

Постройка шла сложно. Она пришла с заводских испытаний, не выполнив определенных заданий. Стали разбираться с документацией. Дело касалось того, что буксируемая антенна не выходила на заданные параметры всплытия, и корабль пришел, не выполнив программы. Оставили комиссию на ночь, чтобы разбирались, как нам выйти из положения, и дали команду готовить корабль снова к выходу.

Описание Вывод АПЛ "Вепрь" из цеха "Севмаша", 1994 год © Пресс-служба ПО "Севмаш"

Что касается физического явления, то было понятно, что антенна всплывает за счет определенного угла атаки крыла от набегающего потока воды, но вот задать ее угол, который бы отличался от конструкторской документации, было непросто. Подумали и назначили новый угол атаки, а не тот, который был по документации. И корабль снова вышел в море, и, к нашему удовольствию, все вышло как положено.

Все корабли, проектируемые "Малахитом", имеют особый шарм. Они больше похожи на кита или на большую рыбу, более обтекаемые

"Гепард": бриллиант "звериной дивизии" Дата закладки: 23 сентября 1991 года.

Дата подписания приемного акта: 3 декабря 2001 года.

Первый атомный подводный крейсер XXI века.

Владимир Путин первый раз побывал на "Севмаше" именно благодаря "Гепарду". Рассказывает Валерий Голуб, заместитель сдаточного механика АПЛ "Гепард".

Это первый из наших кораблей, который достиг характеристик на уровне мировых стандартов по тактико-техническим качествам. В том числе, очень важным для подводной лодки — таким, как шумность. "Гепард" строился в тяжелый период для страны и предприятия. Если у предыдущих шести кораблей цикл от закладки и до сдачи флоту составлял в пределах четырех лет, то у этого — десять. Заслуга руководства "Севмаша" в том, что удалось сохранить кадры. Но естественная убыль все равно привела к тому, что уровень подготовки рабочих и специалистов по сравнению с тем, что был, снизился. Снизилось качество оборудования, комплектующих, которые входили в состав этого корабля. Все это привело к тому, что сроки испытаний были увеличены.

Пережив этот сложный период, начала страна потихонечку оживать, сменилось руководство. На ответственной церемонии вывода корабля из цеха принимал участие тогдашний председатель правительства РФ Владимир Путин. Для меня тогда это показалось знаковым событием с точки зрения того, что наконец-то находятся люди, которые могут смотреть и перспективу страны связывать со способностью защитить себя. А защитить себя можно только тогда, когда имеешь соответствующую армию и флот. После этого он принимал участие в торжественном подъеме Андреевского флага уже в должности президента страны.

Описание Владимир Путин на торжественной церемонии вывода АПЛ "Гепард" из цеха "Севмаша", 1999 год © Пресс-служба ПО "Севмаш"