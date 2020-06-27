Минобороны опубликовало видео перехвата самолетов США над Черным морем

Минобороны РФ опубликовало видеозапись перехвата самолетов-разведчиков ВВС США российским истребителем Су-30 над нейтральными водами Черного моря. Ролик доступен на YouTube-аккаунте ведомства.

Су-30 морской авиации Черноморского флота вылетал на перехват самолетов США 26 июня. По информации Минобороны, экипажем российского истребителя были идентифицированы патрульный самолет Р-8А Poseidon ВМС США, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США. Как отметили в ведомстве, эти самолеты сразу же изменили направление полета в сторону от госграницы РФ.

В Минобороны также добавили, что полет Су-30 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.