Четыре противолодочных самолета Ту-142 выполнили полет над Тихим океаном

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Четыре дальних противолодочных самолета Ту-142МК выполнили полет над нейтральными водами Северной части Тихого океана, на отдельных этапах они маршрута сопровождались истребителями F-22 ВВС США. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Еще четыре дальних противолодочных самолета Ту-142МК выполнили полет над нейтральными водами Северной части Тихого океана. На отдельных этапах маршрута сопровождались истребителями F-22 ВВС США", - сказали в Минобороны.

В министерстве отметили, что истребительно-авиационное прикрытие осуществлялось истребителями-перехватчиками МиГ-31. "Продолжительность полета самолетов составила около 11 часов", - уточнили в военном ведомстве.

Помимо этого, 27 июня три дальних противолодочных самолета Ту-142МК выполнили плановые полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей.

В Минобороны РФ отметили, что полет самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.

Заявление NORAD

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) также заявило в субботу о перехвате четырех российских морских патрульных самолетов Ту-142 в идентификационной зоне противовоздушной обороны (ПВО) Аляски.

Как отметили в командовании, самолеты Ту-142 прошли в 65 милях (около 105 км) к югу от Алеутских островов и барражировали в идентификационной зоне ПВО Аляски в течение восьми часов. "Российские самолеты находились в международном воздушном пространстве и ни разу не нарушили воздушного пространства США и Канады", - отметили в NORAD.

Командование также сообщило о выполнении десяти отдельных перехватов российских бомбардировщиков, истребителей и морских патрульных самолетов с начала года.