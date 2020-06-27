Три противолодочных Ту-142 выполнили полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Норвежские истребители сопроводили российские противолодочные Ту-142МК во время полета над Норвежским морем. Об этом сообщили в субботу журналистам в Минобороны России.

"27 июня 2020 года три дальних противолодочных самолета Ту-142МК выполнили плановые полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей", - сказали в Минобороны.

Как уточнили в военном ведомстве, на отдельных этапах маршрута над нейтральными водами Норвежского моря "самолеты сопровождались истребителями F-16 ВВС Норвегии".

Помимо этого, 27 июня еще четыре дальних противолодочных самолета Ту-142МК выполнили полет над нейтральными водами северной части Тихого океана.

В Минобороны РФ отметили, что полет самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.