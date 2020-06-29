В России начались испытания по голосовому управлению боевыми роботами

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российские специалисты проводят испытания по управления ударными роботами голосом - командир отдает приказы робототехническому комплексу так же, как и солдатам. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) Олег Мартьянов.

Олег Мартьянов: в будущем будет не армия терминаторов, а армия умных "Маркеров"

По его словам, изначально отрабатывалось управление робототехническими комплексами с помощью электронного планшета. "Затем мы попробовали технологию голосового управления, когда командир подразделения отдает команды как своим подчиненным, так и роботам. Сейчас ее развиваем", - сообщил Мартьянов.

Он уточнил, что новые решения в области управления роботами обрабатываются на базе робототехнической платформы "Маркер". "Маркер" учится, как человек, воспринимать полученную команду и начинать действовать", - рассказал начальник Центра.

По словам Мартьянова, также ведутся работы по наращиванию автономности роботов, потому что сегодня дальность управления оператором на земле не превышает 2-5 км. "Наша задача - научить "Маркер" выполнять задачи самостоятельно на более значительном удалении от оператора, на дальности, которая определяется запасом хода робототехнических платформ", - пояснил специалист.

Он уточнил, что при автономном режиме работы на значительном удалении от оператора "Маркер" сможет уточнить свой маршрут и местоположение целей, самостоятельно подняв в воздух находящийся на борту квадрокоптер-разведчик. Дальность хода "Маркера" составляет около 500 км.

Робототехническая платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника" (разработчик антропоморфного робота "Федор"). Предполагается, что этот боевой робот станет основой отработки совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа. "Маркер" позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.