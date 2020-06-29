Российских боевых роботов оснастят ударными мини-беспилотниками

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Ударные мини-беспилотники, способные самостоятельно поразить цель, а также беспилотники-разведчики будут входить в состав российских боевых робототехнических комплексов. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) Олег Мартьянов.

Олег Мартьянов: в будущем будет не армия терминаторов, а армия умных "Маркеров"

"Это небольшие ударные беспилотники, способные уворачиваться от встречающихся препятствий и угроз. Они в состоянии обнаружить цель, идентифицировать ее и при необходимости поразить", - рассказал Мартьянов.

Другой вариант дронов - более крупные, предназначенные для картографирования, поиска и определения целей, уточнения маршрутов движения роботов и формирования 3D-картинки местности. Специалист уточнил, что оба типа беспилотников уже входят в штатную комплектацию боевой робототехнической платформы "Маркер".

Робототехническая платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника" (разработчик антропоморфного робота "Федор"). Предполагается, что этот боевой робот станет основой отработки совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа. "Маркер" позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.