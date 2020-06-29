Военные РФ на полигоне Чебаркуль провели учения с новейшим боевым роботом "Маркер"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа провели на полигоне Чебаркуль учения с применением новейшего боевого робота "Маркер", комплекс помогал военным выполнить учебно-боевые задачи. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) Олег Мартьянов.

"Маркер" проходил апробацию на военном полигоне Минобороны России в Чебаркуле совместно с военнослужащими боевых подразделений Центрального военного округа. Мы проверяли, насколько комплекс удобен и помогает, а не мешает на поле боя. Во-вторых, проверяли, насколько качественно он помогает решить поставленные перед подразделением задачи", - рассказал он.

В дальнейшем планируется провести испытания платформы с мотострелковым взводом. "Будем сравнивать время, расход боеприпасов на выполнение одних и тех же задач взводом и "Маркером". Рассчитываем, что мы добьемся, чтобы "Маркер" решал задачи лучше", - отметил Мартьянов.

Он также добавил, что разработчик не планирует тестировать робота в реальных боевых условиях. "Мы не стремимся создать конечный действующий боевой образец, мы отрабатываем технологические решения", - пояснил руководитель центра.

Робототехническая платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника" (разработчик антропоморфного робота "Федор"). Предполагается, что этот боевой робот станет основой отработки совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа. "Маркер" позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.