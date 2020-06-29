Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2020 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кого и зачем могут забрать на военные сборы

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"Призывать в 2020 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", - говорится в указе.

Правительству РФ и властям регионов поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и с проведением этих сборов.

Указ вступил в силу с 29 июня.