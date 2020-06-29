Истребители Су-27 поднимали для перехвата самолетов США над Черным морем

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Истребители Су-27 вылетали на перехват патрульного самолета P-8A Poseidon ВМС США и стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Национальном центре управления обороной РФ.

"29 июня 2020 года дежурными силами по противовоздушной обороне Южного военного округа над нейтральными водами Черного моря были обнаружены и взяты на сопровождение патрульный самолет P-8A Poseidon ВМС США и стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США", - говорится в сообщении.

В центре сообщили, что "для перехвата целей в воздух поднимались истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Южного военного округа". "Нарушения государственной границы Российской Федерации допущено не было", - подчеркнули его представители.

В сообщении отмечается, что на значительном удалении от государственной границы РФ самолеты США непрерывно сопровождались российскими средствами контроля.

"Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств", - говорится в нем.

В последнее время российским летчикам приходится регулярно вылетать на перехват американских самолетов, приближающихся к границам РФ. В частности, 26 июня истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота был поднят в воздух в пятницу для перехвата патрульного самолета Р-8А Poseidon ВМС США, стратегического самолета-разведчика RC-135 и самолета-заправщика КС-135 ВВС США.