Северный флот следит за учениями НАТО в Атлантике и Норвежском море

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Силы российского Северного флота следят за учениями НАТО в северной части Атлантического океана и в Норвежском море. Об этом сообщили журналистам в среду в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силами и средствами Северного флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей и авиации Объединенных военно-морских сил НАТО, участвующих в учении, в северной части Атлантического океана и Норвежском море", - сказали в центре.

По данным национального центра, к учениям привлекаются корабли и авиационная техника семи стран НАТО: США, Канады, Великобритании, Германии, Дании, Норвегии, Франции.

Активная фаза учений проводится в северной части Атлантического океана с 1 по 9 июля.