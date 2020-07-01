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Северный флот следит за учениями НАТО в Атлантике и Норвежском море

Активная фаза учений проходит в северной части Атлантического океана с 1 по 9 июля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Силы российского Северного флота следят за учениями НАТО в северной части Атлантического океана и в Норвежском море. Об этом сообщили журналистам в среду в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силами и средствами Северного флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей и авиации Объединенных военно-морских сил НАТО, участвующих в учении, в северной части Атлантического океана и Норвежском море", - сказали в центре.

По данным национального центра, к учениям привлекаются корабли и авиационная техника семи стран НАТО: США, Канады, Великобритании, Германии, Дании, Норвегии, Франции.

Активная фаза учений проводится в северной части Атлантического океана с 1 по 9 июля.

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КанадаСШАГерманияДанияВеликобританияНорвегияРоссияФранция
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