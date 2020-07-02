Удаленные воинские части ВВО получат в рамках северного завоза около 40 тыс. тонн грузов

ТАСС, 2 июля. Воинские части Восточного военного округа (ВВО) в районах Крайнего Севера, на Камчатке и в островной зоне ответственности округа в рамках северного завоза получат около 40 тыс. тонн имущества и различных грузов, сообщила в четверг пресс-служба ВВО.

"В ходе стартовавших мероприятий северного завоза в воинские части Восточного военного округа, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне округа, в частности, на островах Курильской гряды, Сахалине, острове Врангеля и мысе Шмидта, будет доставлено порядка 40 тысяч тонн имущества и грузов различного назначения", - сообщила пресс-служба.

Так, воинские части получат более 11 тыс. тонн горюче-смазочных материалов, около 21 тыс. тонн твердого топлива, около 500 тонн продовольствия, более 70 тонн вещевого имущества, а также грузы различного назначения. Доставку будут осуществлять силы Тихоокеанского флота и сторонние организации, уточнила пресс-служба.