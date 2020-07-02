Герасимов обсудил с главой Военного комитета НАТО контроль над вооружениями

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил в ходе телефонного разговора с председателем Военного комитета НАТО Стюартом Пичем безопасность в Европе и вопросы контроля над вооружениями. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Стороны обсудили ситуацию в сфере европейской безопасности и контроля над вооружениями. Были затронуты вопросы борьбы с распространением COVID-19 и меры по предотвращению инцидентов в ходе военной деятельности", - сказали в военном ведомстве.

Это второй контакт Герасимова и Пича. В предыдущий раз они общались в конце ноября прошлого года в Баку, тогда военачальники обсудили предотвращение инцидентов на линии соприкосновения Россия - НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов, а также европейскую безопасность и обстановку в кризисных регионах.