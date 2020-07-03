"Русские витязи" впервые показали высший пилотаж на Су-27, Су-30СМ и Су-35С в едином строю

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Летчики авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи" провели в подмосковной Кубинке полеты с выполнением группового пилотажа на самолетах трех типов в едином строю. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Особенностью полетов стало выполнение комплекса фигур сложного и высшего пилотажа на самолетах Су-27, Су-30СМ и Су-35С, стоящих в настоящий момент на вооружении авиационной группы. Впервые все три типа самолетов были в едином строю", - сказали в военном ведомстве.

Летчики трех экипажей в строевом порядке "пеленг" выполнил "виражи", "косые петли", "горки", "полуперевороты" и другие элементы. Фигуры высшего пилотажа выполнялись на дистанции менее трех метров между самолетами.

В завершении ведущий пилотажной группы гвардии полковник Андрей Алексеев выполнил "колокол", "кадушку", "штопор", "проход на минимальной скорости", продемонстрировав сверхманевренные характеристики новейшего многоцелевого истребителя Су-35С.

Четыре новейших истребителя Су-35С поступили на вооружение пилотажной группы "Русские витязи" в ноябре 2019 года. Летчики авиагруппы прошли переобучение для нового самолета на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России в Липецке.

В 2016 году на вооружение авиагруппы поступили истребители Су-30СМ. При этом оставшиеся на вооружении авиагруппы Су-27 "будут плавно выводиться из эксплуатации".