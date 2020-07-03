Военнослужащие на Северном Кавказе применяют полученный в Сирии опыт воздушной разведки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июля. /ТАСС/. Опыт использования беспилотных летательных аппаратов при осуществлении разведки, полученный в Сирии, применяется мотострелками 58-й армии в ходе учений на Северном Кавказе. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Военнослужащие подразделения беспилотной авиации мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной в Чечне, отработали новые методы ведения воздушной разведки во время двусторонних батальонных тактических учений на основе боевого опыта, полученного в Сирии", - отметили в пресс-службе.

Там пояснили, что при выполнении учебно-боевых задач на полигоне Серноводский в Ставропольском крае военнослужащие применяют современные комплексы разведки, управления и связи "Стрелец" с беспилотной авиацией. Это позволяет наиболее точно определить места расположения и координаты противника, сократить время проведения тактической разведки на большой дальности и своевременно передать информацию на командный пункт.

В учениях приняли участие более тысячи военнослужащих, было задействовано около 250 единиц техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и бронетранспортеры БТР-82А.