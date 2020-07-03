Артиллерийская установка "Коалиция-СВ" получит линейку новейших боеприпасов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Линейка новейших боеприпасов с улучшенными характеристиками разрабатывается для самоходного артиллерийского орудия (САО) "Коалиция-СВ". Об этом сообщил в пятницу в интервью ТАСС начальник научно-конструкторского центра ЦНИИ "Буревестник", где создали данную установку, Павел Ковалев.

"Одновременно с перспективным САО "Коалиция-СВ" для него создается комплект боеприпасов повышенного боевого могущества, которые разрабатываются в рамках отдельных ОКР специалистами боеприпасной отрасли", - сказал он.

Собеседник напомнил, что проектирование орудия и разработка боеприпасов для него взаимосвязаны.

Самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы потенциального противника.

На "Коалиции-СВ" установлена пушка калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше аналогичного показателя других артиллерийских систем. Этого удалось добиться благодаря конструкции механизмов заряжания. Также в комплект вооружения входит дистанционно управляемая установка с пулеметом "Корд". Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод", испытания самоходного орудия завершатся в 2022 году.