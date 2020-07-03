Российские стратегические ракетоносцы оснастили новейшими комплексами передачи данных

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) в течение года поставит ВКС России комплексы телекодовой связи Р-097М для модернизации самолетов дальней авиации. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе "Росэлектроники".

"До конца года в рамках модернизации летного парка дальней авиации планируем передать министерству обороны партию Р-097М", - приводят в пресс-службе слова гендиректора "Веги" Вячеслава Михеева.

По его словам, успешно завершены контрольно-летные испытания самолетов с установленными комплексами.

Комплекс Р-097М разработан Калужским НИИ телемеханических устройств. За счет применения запатентованного технического решения обеспечена принципиально новая для телекодовой связи возможность передачи больших массивов информации по низкоскоростным каналам радиосвязи.