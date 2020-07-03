Под Калининградом на Балтике стартовал всеармейский этап конкурса "Морской десант - 2020"

КАЛИНИНГРАД, 3 июля. /ТАСС/. Всеармейский этап конкурса по полевой выучке среди подразделений морской пехоты ВМФ России "Морской десант - 2020" стартовал в пятницу на полигоне Балтийского флота Хмелевка в Калининградской области. В нем участвуют команды всех четырех флотов, Каспийской флотилии и двух военных училищ, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"С 3 по 6 июля более 200 морских пехотинцев и курсантов в составе команд Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища будут демонстрировать свою профессиональную выучку в быстроте, силе и ловкости, меткости стрельбы из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров, а также в вождении бронетранспортеров по пересеченной местности и на плаву", - рассказал он.

На церемонии открытия состязаний, в которой приняли участие представители командования Военно-морского флота России, Балтийского флота, на центральной площадке полигона Хмелевка на берегу Балтийского моря торжественно подняли флаг России и флаг Армейских международных игр. Право представлять на Играх морскую пехоту страны получит команда - победительница всеармейского этапа конкурса.

Мартов отметил, что Балтийский флот накопил большой опыт проведения таких состязаний: всеармейский конкурс "Морской десант" здесь принимают пятый раз подряд. На полигоне, где также дважды проходил и международный этап среди подразделений морской пехоты, с 2016 года функционирует специальная трасса соревнований общей протяженностью более 10 км по суше и морю, имеется учебно-материально база, специализированные мишени, а также места размещения, ремонта и стоянки военной техники.

Первый этап

После церемонии открытия конкурса команды-участницы вышли на первый его этап - "Полосу препятствий". По условиям конкурса каждый участник в полном обмундировании со штатным оружием и в бронежилете должен преодолеть специализированную полосу протяженностью 1,2 км, на которой установлены 19 различных препятствий.

Официальный представитель Балтфлота подчеркнул, что с учетом эпидемической ситуации, связанной с распространением коронавируса, приняты строгие меры по защите здоровья участников конкурса. Все военнослужащие проверены на отсутствие у них коронавирусной инфекции, проводится ежедневная обязательная термометрия.

Также военные специалисты организовали дезинфекцию боевой техники, мест пребывания участников конкурса и транспортных средств. Жителей региона, которые пожелают наблюдать за ходом состязаний (вход на конкурс свободный), будут доставлять на полигон Хмелевка на автобусах с соблюдением масочного режима и необходимой дистанции.