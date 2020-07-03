Подлодка Севфлота "Князь Владимир" прибыла в пункт постоянного базирования

МУРМАНСК, 3 июля. /ТАСС/. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" прибыл в пункт постоянного базирования Гаджиево после межбазового перехода из Северодвинска. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Северного флота.

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"Сегодня ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" прибыл в главную базу подводных сил Северного флота Гаджиево. Задачи межбазового перехода экипажем выполнены в полном объеме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач", - сказано в сообщении.

В базе Гаджиево состоялась торжественная церемония встречи лодки, доклад командира экипажа Владислава Дружина принял командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, который сам большую часть своей службы провел на подобных подводных крейсерах. Он вручил морякам государственные и ведомственные награды и почетные грамоты, отметив, что "на вооружении крейсера "Князь Владимир" стоят самое современное оружие и уникальная техника, которые являются действенным фактором предотвращения вооруженных конфликтов". Моисеев также подчеркнул, что "это самое мирное оружие и его применение недопустимо, именно его наличие и постоянная готовность к применению являются гарантом мира и безопасности России".