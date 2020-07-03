В Минобороны прокомментировали заявления Болтона о диалоге с Шойгу по ДРСМД

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своих воспоминаниях искажает информацию о диалоге с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу по ДРСМД. Об этом сообщил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, в министерстве обратили внимание на опубликованные на прошлой неделе мемуары Болтона, в которых тот комментирует в том числе ситуацию по Договору о РСМД, а также обсуждение этого вопроса с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу.

"В принципе, в практике переговоров не принято раскрывать содержание конфиденциальных обсуждений без согласия другой стороны. Раз уж автор мемуаров позволил себе отступить от данных правил, было бы справедливо прокомментировать его тезисы. Тем более, что приведенные им оценки существенно искажают реальные события", - сказал Фомин.

Фомин также сообщил, что Россия не рассматривает деятельность Китая в ракетной сфере как угрозу безопасности.

"Он говорит, что якобы Россия поддержала американские рассуждения об утрате актуальности Договора о РСМД, в том числе в связи с существенным развитием ракетно-ядерной программы Китая. Мы же считаем, что выход США из данного соглашения был спланирован заранее, а обвинения России в нарушении соглашения беспочвенные", - подчеркнул Фомин.

По его словам, что касается тезиса Джона Болтона о повышении угрозы со стороны Китая, то это передергивание фактов. "Мы не рассматриваем деятельность Китая в ракетной сфере как угрозу безопасности и тем более в качестве причины для разрушения Договора о РСМД", - подчеркнул замминистра.