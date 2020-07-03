Три российских Ту-142 совершили полет над Баренцевым морем и северо-востоком Атлантики

СЕВЕРОМОРСК /Мурманская область/, 3 июля. /ТАСС/. Три самолета Ту-142 российской противолодочной авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей и северо-восточной Атлантикой продолжительностью 12 часов. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Северного флота.

"3 июля 2020 года три самолета противолодочной авиации Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и северо-восточной Атлантики. Продолжительность полета составила более 12 часов. За это время самолеты преодолели маршрут протяженностью 7 тыс. километров", - сказали в пресс-службе.

"На отдельных участках маршрута российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16 и самолеты F-35 с авиабазы Кефлавик, расположенной в Исландии", - добавили на флоте.

Прикрытие полета Ту-142 обеспечивали самолеты МиГ-31 в рамках программы боевой подготовки экипажей противолодочной и истребительной авиации.

На флоте уточнили, что летчики отработали полет над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании при отсутствии радиолокационного контроля, а также выполнили задачи летной подготовки в дальней морской зоне. На обратном маршруте полета экипажи Ту-142 выполнили дозаправку в воздухе от самолетов-заправщиков Ил-78 ВКС России.

"Самолеты Северного флота действовали в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ иностранных государств", - добавили в пресс-службе.