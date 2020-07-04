Группа ракетных кораблей ЧФ провела учения в Черном море

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Корабельная ударная группа ракетных кораблей Черноморского флота провела в Черном море учения по использованию ракетного вооружения, говорится в распространенном в субботу сообщении отдела информационного обеспечения ЧФ.

"Экипажи малого ракетного корабля "Ингушетия" и ракетных катеров "Набережные Челны" и "Ивановец" Черноморского флота вышли в море для проведения планового учения по применению ракетного вооружения в составе корабельной ударной группы. На первом этапе учения экипажи выполнили зенитные и артиллерийские стрельбы по воздушным и надводным целям, отработав действия по отражению средств воздушного нападения и ведению морского боя с кораблями условного противника", - сообщили на флоте.

Уточняется, что на втором этапе учений группа выполнила цикл подготовки и выполнения ракетной стрельбы по групповой надводной цели, пуски ракет были электронными. На завершающем этапе учения экипажи проведут частные корабельные тренировки по борьбе за живучесть и всесторонней обороне отряда кораблей на переходе морем.