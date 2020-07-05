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Пандемия коронавируса нового типа

За сутки в ВС России выздоровели 85 военнослужащих, заразившихся коронавирусом

Число военнослужащих с коронавирусом по состоянию на 5 июля составляет 1 264

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Более 80 военнослужащих выздоровели за сутки после заражения коронавирусом. Всего вылечились 6 929 человек, говорится в распространенном в воскресенье информационном бюллетене Минобороны России.

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"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 85 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 6929 человек", - отмечается в документе.

По данным министерства, число военнослужащих с коронавирусом по состоянию на 5 июля составляет 1 264, в вузах Минобороны зарегистрировано 244 случая заражения среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 187 случаев зафиксировано среди гражданского персонала. У большинства инфицированных нет симптомов заболевания.

В 16 многофункциональных медицинских центрах Минобороны РФ проходят лечение 678 пациентов с коронавирусом, среди них как военнослужащие, так и гражданские лица.

По состоянию на 5 июля из военных комиссариатов в ВС РФ направлено около 70 тысяч человек. По результатам тестирования на призывные и сборные пункты не допущено 47 человек.

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