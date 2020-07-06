Фрегат "Адмирал Касатонов" проекта 22350 войдет в состав ВМФ России в июле

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" войдет в состав Военно-морского флота в июле. Об этом в понедельник в интервью газете "Красная звезда" сообщил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

"В настоящее время второй фрегат этого проекта "Адмирал Касатонов" завершает испытания и в июле будет принят в состав ВМФ", - сказал адмирал.

По его словам, флот делает ставку на фрегаты этого проекта как на основные надводные корабли океанской зоны. Кроме того, в перспективе они будут совершенствоваться. "Корабли этого проекта подтверждают заложенные в них проектантом и изготовителем тактико-технические характеристики. Проект 22350, имеющий большой модернизационный запас, получит дальнейшее развитие касательно ряда корабельных систем, вооружения", - пояснил главком.

6 июня фрегат "Адмирал Касатонов" завершил госиспытания и вернулся на "Северную верфь" в Санкт-Петербурге для ревизии. В ходе заключительных испытаний в Балтийском море были протестированы все проектные характеристики корабля, работа систем и вооружения, отработано взаимодействие с подводными лодками и авиацией, проведены спасательные и эвакуационные учения.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" войдет в состав Северного флота так же, как и его предшественник - головной корабль проекта фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков".

"Адмиральская" серия

Для Северного флота строится и второй серийный фрегат - "Адмирал Головко", в мае спущенный на воду. Сейчас "адмиральская" серия состоит из шести фрегатов. Кроме названных трех, Северная верфь ведет строительство фрегатов "Адмирал флота Советского Союза Исаков", "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов".

40 кораблей

Военно-морской флот в 2020 году пополнится примерно 40 кораблями и судами различных классов, сообщил Евменов.

"Всего в состав флота в 2020 году будут приняты около 40 кораблей и судов различных классов", - сообщил адмирал, подчеркнув, что это говорит об эффективной реализации в РФ программы военного кораблестроения.

В качестве примеров Евменов привел спуск на воду очередных серийных кораблей океанской зоны - корвета "Ретивый" и фрегата "Адмирал Головко". "Их экипажи прошли подготовку по новым программам в Объединенном учебном центре ВМФ, которые разработаны с учетом эксплуатации новой техники и вооружения", - добавил главком.

Фрегат "Адмирал Головко" является третьим кораблем проекта 22350. Корабли этого проекта предназначены для ведения боевых действий против надводных кораблей и подводных лодок в дальней морской и океанской зонах, отражения атак с применением средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Корвет "Ретивый", являющийся шестым серийным (седьмым по счету) корветом проекта 20380, был заложен на "Северной верфи" 12 февраля 2015 года. В октябре 2017 года было завершено формирование корпуса корабля, в марте 2018 года на него были загружены двигатели и редукторы.

Корабли проекта 20380 разработки Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург) предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы. На их вооружении - универсальные артиллерийские комплексы, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы, сверхзвуковые ракеты и автоматические артиллерийские установки. На корабле может базироваться вертолет Ка-27.

Корабль "Павел Державин"

Патрульный корабль "Павел Державин", третий проекта 22160 и предназначенный для Черноморского флота, приступил к активной фазе испытаний, сообщил главком ВМФ.

"Сегодня в активной фазе находятся испытания третьего из серии патрульного корабля проекта 22160 "Павел Державин", построенного на производственных мощностях АО "Судостроительная Корпорация "Ак Барс", - сказал Евменов.

По словам адмирала, развернутое серийное строительство патрульных кораблей проект 22160 и оснащение ими надводной составляющей Черноморского флота позволит сформировать новые эффективные подходы к операциям по эскортированию и конвоированию судов.

Ранее сообщалось, что корвет "Павел Державин" кораблестроители планируют передать Черноморскому флоту ранее оговоренных контрактом сроков.

Контракт на строительство корабля был подписан с АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького" 9 октября 2014 года. Завод уже передал флоту два корабля проекта 22160 - "Василий Быков" (20 декабря 2018 года) и "Дмитрий Рогачев" (11 июня 2019 года).

Патрульные корабли проекта 22160 спроектированы Северным проектно-конструкторским бюро (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). На них впервые в России реализован модульный принцип конструкции. Корабли предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, они также могут выполнять поисково-спасательные функции, сопровождать конвои, выполнять антипиратские задачи. В качестве штатного вооружения патрульные корабли этого проекта оснащены 76,2-миллиметровой артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами.

Новый тральщик

Восьмой серийный корабль противоминной обороны проекта 12700 (шифр "Александрит") "Лев Чернавин", предназначенный для Тихоокеанского флота (ТОФ), будет заложен накануне дня ВМФ 26 июля на "Средне-Невском заводе". "8-й серийный корабль противоминной обороны "Лев Чернавин" будет заложен на стапелях "Средне-Невского завода" накануне Дня Военно-морского флота. Он будет нести службу в составе Тихоокеанского флота", - сказал главком.

Главком подчеркнул, что корабли проекта в эксплуатации показали эффективность по целому ряду параметров, потому ими будут оснащены все флоты ВМФ России. "Минно-тральные силы всех флотов ВМФ России будут оснащаться кораблями этого проекта. Анализ их эксплуатации показал, что характеристики кораблей ПМО проекта 12700 превзошли по многим показателям ТТХ, заложенные при проектировании. Это касается и дальности плавания, и возможностей вооружения этих кораблей", - пояснил адмирал.

Тральщики "Александрит" проекта 12700 спроектированы ЦМКБ "Алмаз". Они способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах. Обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями.

Подлодка "Волхов"

Вторая из шести подлодок проекта 636, предназначенных для Тихоокеанского флота, завершит заводские ходовые испытания к середине июля, сообщил Евменов.

"В настоящее время вторая по счету (первая серийная) подводная лодка проекта 636.3 "Волхов" проходит заводские ходовые испытания, которые завершатся к середине июля", - сказал он.

Серия из шести подлодок проекта 636 строится на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота России. Первый корабль - "Петропавловск-Камчатский" - передан заказчику в декабре 2019 года, второй - "Волхов" - спущен на воду в декабре 2019 года, проходит заводские испытания.

Субмарины проекта 636 относятся к третьему поколению больших дизель-электрических подводных лодок и являются одними из самых малошумных в мире. Они имеют длину 74 м, максимальное водоизмещение составляет более 3900 т, рабочая глубина погружения составляет 240 м, предельная - 300 м, дальность хода - 7500 миль.

Испытание "Каракурта"

По словам Евменова, первый малый ракетный корабль проекта 22800 (шифр "Каракурт") "Одинцово", вооруженный зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М", вышел на государственные испытания 30 июня. "Первым малым ракетным кораблем, оснащенным комплексом "Панцирь" стал малый ракетный корабль "Одинцово". 30 июня начаты его государственные испытания в полигонах Балтийского флота", - сказал главком.

Он напомнил, что корабельный состав Балтийского флота в ближнесрочной перспективе пополнится серией из шести малых ракетных кораблей проекта 22800, построенных на предприятии "Пелла". Четыре из них будут нести на своем борту морской вариант комплекса "Панцирь".

В настоящее время в состав Балтийского флота входят два корабля проекта 22800 - "Мытищи" и "Советск". "Одинцово" - первый корабль проекта 22800, оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом (ЗРАК) "Панцирь-М" - морским вариантом зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С".

Главный парад ВМФ

Комплекс противоэпидемических мер, разработанный для подготовки и проведения Главного военно-морского парада, позволит обеспечить безопасность экипажей участвующих в нем кораблей, личного состава на берегу, населения и гостей Санкт-Петербурга, сообщил Евменов.

"Совместно с правительством Санкт-Петербурга и другими ведомствами разработан целый комплекс мер, которые позволят обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность экипажей кораблей и судов, личного состава на берегу, населения и гостей Санкт-Петербурга как в ходе тренировок и репетиций, так и в ходе проведения парада", - сообщил главком.

Он также отметил, что в течение июля будут проведены все необходимые ночные, дневные, сводные тренировки Главного военно-морского парада на Неве и на Большом Кронштадтском рейде, а также тренировки авиационной и пешей части парада. Парады с участием около 200 боевых кораблей пройдут 26 июля в честь Дня Военно-морского флота.

Главный военно-морской парад состоится 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте. К участию в нем планируется привлечь 46 кораблей, катеров и подводных лодок, 42 воздушных судна и более 4 тыс. военнослужащих.

По случаю Дня Военно-морского флота также предусматривается провести военно-морские парады в пунктах базирования флотов и флотилий в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском порту Тартус.