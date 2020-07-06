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Россия намерена экспортировать "Армату"

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству также сообщили, что готовится к продажам легкий истребитель МиГ-35
Танк Т-14 "Армата" Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Танк Т-14 "Армата"
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россия начала продвижение новейшего танка Т-14 "Армата" на экспорт. Об этом в понедельник в интервью сербскому онлайн-ресурсу "Глас явности" сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Российские производители готовы предложить потенциальным покупателям и системы ПВО, такие как С-300 и С-400, и современные самолеты и вертолеты. Готовим к продажам легкий истребитель МиГ-35, продвигаем современнейший танк Т-14 "Армата", - сказал Шугаев.

В апреле глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия планирует начать работу с иностранными заказчиками танка "Армата" в 2021 году и уже получила ряд предварительных запросов.

"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, разработанная в концерне "Уралвагонзавод" (входит в Ростех). На ее базе создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и ряд других бронемашин.

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