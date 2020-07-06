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Глава ФСВТС: бартер в военно-техническом сотрудничестве для РФ останется исключением

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству считает, что в перспективе Россия не будет активно использовать обмен на мировом рынке вооружения

ТАСС, 6 июля. Бартер для России в военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами останется исключением, даже несмотря на санкционное давление со стороны конкурентов. Об этом в понедельник в интервью сербскому онлайн-ресурсу "Глас явности" сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

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"Нельзя отрицать, что, поскольку США и некоторые другие страны продолжают практиковать антироссийские санкции как инструмент давления на наших партнеров, использование бартера вновь становится жизнеспособной альтернативой. И все же в обозримой перспективе не думаю, что мы будем активно тиражировать этот вариант, и он, скорее, останется исключением", - отметил Шугаев.

Он напомнил, что СССР такие варианты сотрудничества практиковал. "Однако современные реалии диктуют иные условия. Мировой рынок вооружения - это такой же рынок, существующий по экономическим законам, а торговля все-таки предполагает продажу товара, а не обмен", - пояснил глава ФСВТС.

В 2018 году информационно-аналитический центр IHS Jane`s сообщил, что Индонезия и Россия подписали контракт на поставку 11 истребителей Су-35. Министерство обороны Индонезии настояло на том, чтобы половина стоимости контракта была оплачена экспортом индонезийских товаров в Россию.

В соглашении указаны индонезийские товары, которые Россия может выбрать в качестве бартера: пальмовое масло, каучук, оборудование и механизмы, кофе, какао, текстиль и другое.

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