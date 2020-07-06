ФСВТС: попытки США изолировать Россию на рынке вооружений вызывают "аллергию у партнеров"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Попытки США изолировать Россию на международной арене и нечестная конкурентная борьба вызывают неприятие у все большего числа партнеров по военно-техническому сотрудничеству. Об этом заявил в понедельник в интервью сербскому онлайн-ресурсу "Глас явности" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"За последние несколько лет мы столкнулись с беспрецедентными попытками США и их союзников изолировать нашу страну на международной арене. Вводятся все новые и новые ограничительные меры, все это уже давно перешло границы конкурентной борьбы. Все это вызывает сегодня аллергию у все большего числа партнеров, которые не хотят жертвовать интересами своей национальной безопасности во имя чьей-то выгоды", - сказал он.

Несмотря на действия США, многие продолжают выбирать российскую военную технику. Подтверждением тому являются поставки С-400 в Турцию в 2019 году, подписание и реализация контрактов на поставку систем ПВО и фрегатов в Индию, договоренности на общую сумму свыше $1 млрд с африканскими странами, достигнутые на сочинском саммите Россия - Африка. Эти факты, по словам главы ФСВТС, подтверждают неприемлемость давления на суверенные государства в вопросах обеспечения национальной безопасности.

"Россия не выдвигает политических условий при осуществлении ВТС, не навязывает свои политические ценности партнерам. При этом мы действуем строго в рамках закона и своих международных обязательств. В этом смысле мы комфортный и надежный партнер", - подчеркнул Шугаев.

По его словам, эксплуатанты российской военной техники отмечают ее высокую надежность и живучесть в любых климатических условиях и хорошую ремонтопригодность, ее эффективность подтверждается успешным применением в реальных боевых условиях.