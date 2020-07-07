Парад кораблей ТОФ во Владивостоке в честь Дня ВМФ пройдет в бухте Золотой Рог

ВЛАДИВОСТОК, 7 июля. /ТАСС/. Парад кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в честь Дня Военно-морского флота во Владивостоке 26 июля впервые за пять лет пройдет в бухте Золотой Рог, при этом военно-спортивный праздник проводить не планируется в связи с карантинными мерами. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ТОФ.

В День ВМФ во Владивостоке традиционно проходит праздник, во время которого зрители могут посмотреть театрализованное представление об истории города и Тихоокеанского флота, а также увидеть боевые возможности тихоокеанцев. Парадный строй кораблей обычно формируется в акватории Амурского залива.

"Парад кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в честь Дня Военно-морского флота во Владивостоке в нынешнем году будет проведен в акватории бухты Золотой Рог. Военно-спортивный праздник с демонстрацией боевых возможностей сил флота и театрализованное представление не планируются. Такое решение командованием флота принято исходя из того, что в столице Приморского края до сих пор действуют карантинные меры, которые ограничивают проведения массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

Парадный строй кораблей будет сформирован вдоль судоходного фарватера бухты Золотой Рог, в районе набережной Цесаревича. Пресс-служба уточнила, что парады не проводились в Золотом Роге из-за интенсивного трафика гражданских судов. Исключение было сделано лишь в 2015 году для морского парада в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Главный военно-морской парад состоится 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте. К участию в нем планируется привлечь 46 кораблей, катеров и подводных лодок, 42 воздушных судна и более 4 тысяч военнослужащих. По случаю Дня Военно-морского флота также предусматривается провести военно-морские парады в пунктах базирования флотов и флотилий в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском порту Тартус.