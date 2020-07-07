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Военно-морской парад в День ВМФ России впервые пройдет в Каспийске

В мероприятии будет задействовано более 25 кораблей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Каспийской флотилии готовятся к военно-морскому параду в честь Дня ВМФ России, который 26 июля впервые пройдет в Каспийске. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"В торжествах задействуют корабли, катера и суда краснознаменной Каспийской флотилии. В настоящее время идет подготовка районов и акваторий проведения парада, а также уточняются навигационные параметры движения кораблей в акватории Каспийского моря, специалисты гидрографической службы флотилии определяют точки постановки кораблей на бочки", - говорится в сообщении.

Всего в военно-морском параде будет задействовано более 25 кораблей, сообщили в пресс-службе.

В День ВМФ в Каспийске также пройдет военно-спортивный праздник, в ходе которого моряки продемонстрируют элементы боя сил Каспийской флотилии с условным противником как в море, так и при высадке морского десанта. В частности, экипажи кораблей и бойцы морской пехоты продемонстрируют эпизоды боевой подготовки. На берегу жители города смогут посетить выставку вооружения и военной техники Каспийской флотилии, отметили в пресс-службе.

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РоссияДагестан
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