Более 4 тыс. артиллеристов проведут стрельбы на Северном Кавказе и в Закавказье

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июля. /ТАСС/. Более 4 тыс. военнослужащих ракетных войск и артиллерии 58-й армии, дислоцированной на Северном Кавказе и в Закавказье, приступили к полевым занятиям с боевыми стрельбами. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"Полевые занятия проходят на полигонах Ставропольского края, Северной и Южной Осетии, Чеченской Республики и Ингушетии. Артиллеристы совершили марш комбинированным способом в назначенные районы и провели стрельбы с закрытых огневых позиций различными боеприпасами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что расчетам гаубиц 2С3 "Акация", 2С1 "Гвоздика", "Мста-С" и "Мста-Б", реактивных систем залпового огня "Град", "Торнадо-Г" и "Ураган", минометов "Поднос" и "Сани" предстоит выполнить одно из сложнейших упражнений стрельб - артиллеристы будут вести подвижный заградительный огонь, вынуждая условного противника совершать необходимые командованию маневры.

Также артиллеристы отработают занятие огневых позиций, противоогневые маневры, разведку целей. На завершающем этапе пройдут батарейные, дивизионные и бригадные тактические учения с боевой стрельбой.

В полевых занятиях задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники, отметили в пресс-службе. Сбор артиллеристов продлится до 31 июля.